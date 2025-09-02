В Москве открылась автоматическая экспресс-АЗС

сегодня в 13:33

Экспресс-АЗС сети «Газпромнефть» начала работать около Южного речного порта в одном из индустриальных районов Москвы — Печатниках, передает пресс-служба компании.

Время заправки на станции составляет в среднем не более 3 минут.

Автоматическая экспресс-АЗС находится по адресу: 3-й Угрешский проезд, 13. На ней одновременно могут заправляться 4 автомобиля. Автоматические АЗС удобны автовладельцам, которые выбирают заправку без дополнительных покупок.

На АЗС реализуется топливо производства Московского нефтеперерабатывающего завода — классические и высокотехнологичные бензины, а также сезонный дизель.

Водители самостоятельно используют топливораздаточные пистолеты и терминалы для оплаты, которые находятся у колонок. На вопросы по обслуживанию круглосуточно готовы ответить операторы удаленного диспетчерского центра. С ними можно связаться через кнопку вызова на терминале.