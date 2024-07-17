В Москве осенью пройдет международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров

17 — 20 сентября в Москве на площадке национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ) пройдет международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров . Он соберет представителей российских регионов и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одна из основных задач конгресса — усиление позиций российской архитектуры и дизайна в международном сообществе, увеличение экспорта этих услуг, в том числе, за счет формирования бесшовного международного пространства в этой сфере.

Другая важная цель проекта — облегчить трудоустройство молодым специалистам, а также усовершенствовать систему мер федеральной и региональной поддержки по развитию бизнеса архитектурных и дизайнерских бюро, производств, которые они создают, а также повысить укомплектованность данными специалистами региональных и муниципальных органов архитектуры и строительства.

Программа мероприятия условно делится на 3 блока: государственный, в котором госорганизации смогут обсудить задачи по развитию архитектуры и дизайна, а также кадровые потребности в этой сфере; обширный бизнес-блок, где также пойдет разговор о кадровых вопросах, но основное внимание будет уделено именно бизнес-партнерствам и технологиям экспорта услуг; и общедоступный блок открытых лекций, дискуссий и деловых игр, которые позволят молодым представителям этих профессий проанализировать опыт ведущих специалистов ряда стран и построить между собой деловую кооперацию. А, возможно, даже трудоустроиться.

Сегодня Конгресс уже поддержали министерство строительства и ЖКХ РФ, Росмолодежь, министерство высшего образования и науки РФ, профильные комитеты и комиссии Госдумы РФ, Мосгордумы, Общественной палаты России, Союз архитекторов России, Союз дизайнеров России, Союз российских городов, Совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований им. А. В. Кузьмина, Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии и другие структуры.

Проект программы конгресса.

Важная часть проекта — международный конкурс «Шагни за границы», который направлен на поиск прорывных идей и инноваций для организации комфортной жизнедеятельности, и решения проблем на сложных, но стратегически важных для России рубежах.

Прием заявок пройдет по четырем номинациям с условными названиями: «Живи как в космосе», «Холодные и горячие города», «Жизнь на воде и под водой» и «Экстремальная Земля» — четырем фронтам преодоления человеком природных пределов и ограничений, создания комфортной и соразмерной человеку среды в сложных условиях.

Особое внимание будет уделено проектам, учитывающим и интегрирующим в себя особенности технологии умных домов и предметов быта, ИИ, а также соответствующих принципам ESG.

Прием заявок организован на официальном сайте мероприятия. Награждение пройдет на площадке конгресса.

Также в рамках мероприятия запланировано проведение выставки. В ней примут участие четыре сектора компаний: решения для городских пространств; строительные материалы и технологии; интерьер: дизайн, предметы декора и сектор образования и карьеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.