В Москве организуют детские военно-спортивные палаточные лагеря

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В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне столичные власти организуют военно-спортивные палаточные лагеря для детей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот уникальный для столичной системы образования проект стартует 1 июня, сообщает газета «Известия» .

Лагерям в качестве названий присвоены имена прославленных советских маршалов: «Жуков» будет расположен на полигоне «Алабино», «Рокоссовский» — в парке «Патриот», а «Василевский» — на базе Ногинского спасательного центра МЧС России.

«Профильные смены за лето посетят больше 4,5 тыс. детей из 7–10 классов — победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей», — пояснил Собянин.

В течение летних месяцев будет организовано 6 двухнедельных смен. В лагерях ребят ждут тактическая, инженерная и огневая подготовка, освоение основ топографии, пожарно-спасательных работ и оказания первой помощи в полевых условиях. Кроме того, дети научатся управлять дронами и ориентироваться на местности.

Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно через веб-версию электренного дневника МЭШ в разделе «Школа».