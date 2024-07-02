сегодня в 16:44

В Москве обсудят развитие промышленного дизайна обсудят в Москве

Форум «Лучший промышленный дизайн России: миф или реальность?» пройдет 5 июля в Москве. Площадкой для проведения выбран новый корпус Третьяковской галереи, сказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Форум пройдет в рамках второго сезона национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Эксперты обсудят развитие промдизайна в России, а также барьеры, стоящие на пути его внедрения, поделятся уникальными кейсами создания и разработки индустриальных изделий.

В мероприятии примут участие руководители и сотрудники промышленных предприятий Москвы, а также студенты вузов, специализирующиеся на промышленном дизайне.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» была учреждена в 2023 году Правительством Москвы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры России.

Чтобы принять участие в форуме необходимо отправить на электронную почту ShilinAA1@develop.mos.ru ФИО желающих.

В этом году старт приема заявок начался 30 мая, а завершится 12 июля. Победителей объявят в конце августа.

Специалисты оценят транспортные средства, предметы обихода, промышленное и медицинское оборудование, городской дизайн, дизайн промышленных пространств и другое.

Кроме этого, на конкурс представят упаковки продуктов питания, лекарственных средств и товаров народного потребления, одежду, обувь аксессуары и ювелирные изделия. Заявку на участие можно подать на официальном портале преми.