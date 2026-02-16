В Москве обсудили внедрение социальной архитектуры в управление

Пленарное заседание платформы «Дигория» прошло в рамках Международного конгресса госуправления. Эксперты и представители власти обсудили применение социальной архитектуры в работе государства и регионов, сообщает платформа «Дигория».

Участниками дискуссии стали около 700 госслужащих, социальных архитекторов и студентов. Основной темой стала интеграция социоархитектурного подхода во взаимодействие власти, бизнеса и общества.

Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев сообщил о развитии образовательных программ и переименовании Центра реализации проектов ГУУ в центр социальной архитектуры.

«В этом году мы планируем увеличить масштаб работы и реализовать более 10 образовательных программ по всей стране и за ее пределами», — отметил он.

Гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров выделил проблемные и ценностные проекты, подчеркнув, что вторые формируют стратегию и требуют внедрения декларируемых ценностей в практику. Референт Управления Президента по общественным проектам Владимир Костеев добавил, что социальный архитектор должен сочетать лидерские и гуманитарные компетенции и работать «на земле».

Руководитель департамента АНО ЭИСИ Дарья Кислицына назвала регионы ключевой площадкой для апробации решений и напомнила о базе из более чем 5000 практик. Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал о развитии креативной среды через диалог с IT-сообществом, предпринимателями и студентами.

Организаторами заседания выступили Росмолодежь, платформа «Дигория» и программа «ГосСтарт». Конгресс провели правительство РФ, РАНХиГС и фонд «Росконгресс».

