В Москве обсудили технологии AI, машинное обучение и блокчейн для бизнеса

В СберУниверситете прошла конференция «Цифровая трансформация и искусственный интеллект». Участие в мероприятии приняли эксперты в области информационных технологий, искусственного интеллекта, управления продажами и развития бизнеса. Они рассказали о ключевых трендах цифровизации, активаторах новой экономики и инновационных IT-продуктах на российском и зарубежном рынках.

Эксперты отметили, что цифровая трансформация помогает растить бизнес-клиентов. Ее суть всегда заключается в бизнес-модели и архитектуре, однако не менее важное значение имеют цифровое производство и цифровые продукты, цифровая модель управления и взаимодействия, цифровые логистика и стратегия. Поэтому, несмотря на то, что 90% корпоративных клиентов банка задумываются о цифровой трансформации, только 30% из них понимают, как ее провести. Для помощи клиентам у Сбера есть комплексная услуга DTaaS — Digital Transformation as a Service. Она включает поддержку на всех этапах трансформации — от разработки стратегии и реинжиниринга процессов до разработки и внедрения цифровых решений.

«Российский бизнес проходит через цифровую трансформацию уже больше десятилетия. Сбер был первопроходцем в этом направлении, а потому мы рады делиться своим опытом и экспертизой с клиентами. Для этого мы разработали собственную методологию процесса цифровой трансформации, запустили новую роль — у нас появились менеджеры, которые помогают развивать цифровые проекты. А также сформировали сеть из более чем 200 IT-компаний — партнеров, интегрирующих цифровые решения в бизнес наших клиентов. На данный момент благодаря нашей поддержке было реализовано порядка 1000 трансформаций, а индекс удовлетворенности по цифровым проектам вырос на 10%», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Важной частью мероприятия стала дискуссия о бизнес-процессах в современных организациях и аспектах их автоматизации. Участники конференции отметили, что нередко бизнес-процессы являются вариативными и влекут за собой излишнюю длительность выполнения операций, что в свою очередь влияет на наличие избыточного персонала, непроизводительные затраты и даже отток клиентов.

Технологические тренды ближайших лет так или иначе отражают использование ИИ-технологий.