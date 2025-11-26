В Москве обсудили создание новой экосистемы для туриндустрии

Мероприятие собрало более тысячи участников, включая свыше 200 представителей профильных министерств, отраслевых образовательных учреждений и лидеров рынка.

Конгресс прошел при поддержке Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпросвещения, Российского союза туриндустрии, Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) и Сбербанка.

На пленарной сессии «Туризм и гостеприимство: философия, кадры и динамика»эксперты обсудили трендовые направления в туристической отрасли, адаптацию малого и среднего предпринимательства к этим трендам, решение вопросов кадрового дефицита, а также ИИ-аналитику и использование цифровых технологий. Одной из ключевых целей мероприятия стала разработка современной системы взаимодействия между отраслевыми ведомствами, образовательными учреждениями, общественными объединениями и бизнес-сообществом для повышения качества образования и престижа профессий в сфере туризма.

«Сегодня туризм — один из ключевых драйверов развития регионов. Инвестиции в отрасль превысили 1 трлн рублей, и Сбер вносит значимый вклад, обслуживая каждого второго представителя туриндустрии. Для нас это не просто финансирование, а создание современной туристической экосистемы, которая поддерживает местный бизнес и укрепляет экономику регионов. Хороший пример — города Золотого кольца: здесь мы не только инвестируем в новые гостиницы и инфраструктуру, но и внедряем цифровые сервисы и AI-решения, чтобы сделать эти территории еще привлекательнее для туристов и предпринимателей. И, конечно, развитие отрасли невозможно без новых компетенций. Поэтому мы активно делимся экспертизой в области цифровизации с отраслевыми образовательными учреждениями, чтобы новое поколение специалистов сделало туриндустрию еще более технологичной и конкурентоспособной», — считает вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.