В Москве обсудили промышленность будущего на форуме «Облачные города БРИКС»

18 сентября в рамках форума «Облачные города БРИКС» прошла сессия «Промышленность настоящего в цифровых мегаполисах», сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

В дискуссии приняли участие представители России, Китая, Индии и Франции — городские стратеги, руководители предприятий и эксперты в области урбанистики. Центральными темами обсуждения стали развитие робототехники, автоматизации производств и ИИ, которые формируют технологический каркас городов будущего.

«Москва сегодня — это не просто мегаполис, а центр развития промышленности и притяжения инвестиций. Ключевым приоритетом для нас становится международная кооперация. Продукция столичных предприятий конкурентоспособна и востребована за рубежом, а город открыт к привлечению прямых иностранных инвестиций. Такой формат сотрудничества позволяет московским промышленным предприятиям выходить на новые рынки, а наши партнеры получают возможность локализовать производства в одном из наиболее динамично развивающихся городов мира», — отметила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова.

Генеральный директор компании «Гельтек-Медика» Дмитрий Шанин сообщил, что столичная косметическая продукция все активнее выходит на международный рынок.

В то же время генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко сказал, что многие иностранные партнеры с удовольствием посещают столичные производства и отмечают высокий уровень продукции, произведенной в Москве. Одним из ключевых факторов, которые позволяют создавать товары высокого качества, является всеобъемлющая поддержка города, в частности локализация производства в ОЭЗ «Технополис Москва».

Соучредитель и директор по развитию «НПК Симба» Иван Гнатюк добавил, что на сегодняшний день особенно важно развивать собственные производства, в том числе литий-ионных батарей, поскольку они позволяют быстрее внедрять новые технологии в жизнь без зависимости от иностранных партнеров.

«Несмотря на различия в национальных стратегиях и масштабах мегаполисов, все города сталкиваются с одинаковыми вызовами. Среди них — рост населения, необходимость устойчивого развития и повсеместная цифровизация. Поэтому международное сотрудничество сегодня становится не просто полезным, а стратегически необходимым. Именно совместные инициативы, обмен опытом и технологическими решениями помогают ускорять модернизацию инфраструктуры, повышать эффективность технологических процессов и открывать новые точки роста промышленности», — заявила модератор сессии, советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова.

Международным опытом модернизации промышленной инфраструктуры и интеграции инноваций в городскую среду в рамках сессии поделились зарубежные участники дискуссии. Так, директор департамента городского планирования Южно-Китайского технологического университета Чжао Мяоси заявил о применении параметрического дизайна, который снижает углеродный след и позволяет создавать экологичные здания, органично вписывающиеся в городскую среду.

Председатель Индийского института управления и лидерства Самип Шастри отметил роль молодежи в трансформации мегаполисов и подчеркнул, что программы поддержки молодых лидеров БРИКС способствуют развитию промышленности и предпринимательства.

Футуролог, президент Большого парижского альянса по развитию мегаполисов доктор Николя Бюшу поделился тем, что кластеризация промышленности, подразумевающая кооперацию между технологическими предприятиями, становится стандартом для ведущих мегаполисов мира.