В Москве оборот индустрии моды увеличился на 46% за три года

Сергунина: за три года оборот индустрии моды в Москве превысил 230 млрд руб

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что за последние три года оборот индустрии московской моды вырос на 46% и перевалил отметку в 230 млрд рублей, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Заммэра отметила, что в настоящее время в сфере моды на территории города работает около 12,8 тыс. компаний.

«Город оказывает предпринимателям поддержку на каждом этапе — от регистрации бизнеса и поиска поставщиков до укрепления на российском и международном рынках. Как результат — число специалистов в сфере моды и смежных областях в Москве достигло почти 78 тысяч», — рассказала Сергунина.

На сегодняшний день представители индустрии могут воспользоваться поддержкой в виде грантов до 30 млн рублей на приобретение оборудования или до 10 млн рублей на обучение сотрудников. До 75 тысяч рублей можно получить для регистрации патента на территории страны, а также до 5 млн рублей на эту же цель, но за пределами России.

Повысить узнаваемость и увеличить продажи помогает программа «Сделано в Москве». Она объединяет больше 5,5 тысячи столичных марок, в том числе свыше 940 брендов одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей.