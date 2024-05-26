В Москве объявили IV класс пожарной опасности

сегодня в 15:02

В столице с 27 по 29 мая ожидается пожароопасность IV класса. Жителям рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Жителям советуют быть внимательными и бдительными.

В случае необходимости москвичам и гостям столицы советуют обращаться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее в Московской области объявили пожарную опасность IV класса. Период предупреждения продлится до 22:00 27 мая.