В Москве назвали НКО, которые получат бесплатные помещения от города

В Москве состоялся второй этап отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которым дадут бесплатные помещения от города. Лидерами стали 24 организации, в которых организуют занятия и тренинги, сообщается на сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что мегаполис стремится развивать инфраструктуру и повышать доступность соцуслуг для москвичей. Большому количеству горожан удается помочь с помощью взаимодействия с некоммерческим сектором.

«По результатам второго этапа отбора НКО получили в бесплатную аренду помещения общей площадью порядка 5 тыс. кв. м. в 10 округах столицы. В следующие три года победители ежегодно будут оказывать необходимую поддержку более 25 тысячам горожан в просторных, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья пространствах», — заявила Ракова.

Победители отбора организуют работу инклюзивных мастерских. Будут также оказываться услуги детям и взрослым с инвалидностью, участникам СВО, семьям в сложном положении и другим.

В отборе на финальном этапе участвовали 93 НКО. Независимые эксперты провели 186 экспертиз заявок. В среднем на одно место было четыре претендента. На некоторые помещения подавали и 10 заявок.

В числе НКО, которые получили помещения, — благотворительные фонды «Семейный очаг», «Подари солнечный свет», «Гольфстрим», АНО «Бабушкин клубок» и творческое объединение «Круг», партнерство «Перекресток Плюс».