В Москве наградят лучших молодых специалистов на форуме Общественной палаты РФ

В ходе итогового форума Общественной палаты России «Сообщество», который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Москве, состоится национальная премия «Молодой специалист года», сообщают организаторы форума в соцсети «ВКонтакте» .

«В этом году мы ставим перед собой благородную цель — рассказать о героях нашего времени. О тех, кто рядом с нами, чьи поступки и решения способны вдохновлять. Мы собрали истории, которые станут достоянием общественности, чтобы молодое поколение могло находить в них нравственные ориентиры», — заявила модератор мероприятия, заместитель председателя комиссии ОП РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.

По ее словам, это коснется в первую очередь людей, чьи судьбы отражают силу выбора ценностей, тех, кто совершает поступки, способные зажечь сердца людей.

Для очного участия в форуме необходимо пройти регистрацию до 27 октября по ссылке. Следить за новостями можно в официальном Telegram-канале ОП РФ и национальном мессенджере МАХ.

