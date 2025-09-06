В Москве наградили более 100 юных победителей и призеров конкурса «Про мой район»

В Москве наградили свыше 100 юных победителей и призеров четвертого детского творческого конкурса «Про мой район». Ребята от 4 до 17 лет поделились собственными рассказами, видеороликами, рисунками и маршрутами авторских экскурсий, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Церемония награждения прошла на площадке программы «Мой район» в парке 50-летия Октября в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Победителями и призерами конкурса стали 104 человека.

«Юные москвичи прислали на конкурс больше 7,8 тыс. творческих проектов. Работы посвящены защитникам Отечества и их подвигам, любимым местам родных районов, семейным историям и традициям», — рассказала Сергунина.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 1 июня по 31 июля в нескольких возрастных категориях: от 4 до 7 лет, от 8 до 11, от 12 до 14 и от 15 до 17.

Всего было представлено 5 основных номинаций. В одной из них участники создавали городские пейзажи, включая здания, парки, скверы, улицы, набережные и спортивные площадки. В другой номинации юные москвичи разрабатывали интересные городские маршруты.

В новой номинации «Сильный, смелый медведь белый» конкурсанты изобразили белого медведя Терпея из Московского зоопарка. С текущего года он находится под опекой в рамках программы «Мой район». В спецноминациях также были определены победители. Например, в категории «Поддержка защитников Отечества» были представлены работы, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам СВО. В номинации «Особый взгляд» лауреатов выбрали партнеры конкурса.

В состав жюри вошли известные деятели культуры, спортсмены, лидеры креативных индустрий и представители творческих профессий.

Авторам лучших работ вручили памятные призы: полезные гаджеты, билеты в культурные учреждения города, книги, наборы для рисования, конструкторы и настольные игры. Полный список победителей и призеров опубликован на официальном сайте.