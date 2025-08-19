В Москве началась регистрация жителей регионов на участие в выборах губернаторов

В период с 12 по 14 сентября в некоторых субъектах России состоятся выборы высших должностных лиц. В Москве уже открыта процедура регистрации для жителей этих регионов, желающих воспользоваться возможностью электронного голосования. Регистрация завершится 8 сентября, сообщает «Царьград» .

Общественная палата Москвы сообщила в своем Telegram-канале об организации в столице 14 экстерриториальных избирательных участков, оборудованных терминалами для электронного голосования. Для участия жителям соответствующих регионов необходимо зарегистрироваться на платформе «Госуслуги». Детальная инструкция по регистрации была опубликована ОП Москвы.

«Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах глав регионов в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 8:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт», — добавили в Общественной палате.

В этом году Единый день голосования запланирован на 12–14 сентября. В список регионов, жители которых смогут проголосовать за своих губернаторов в Москве, включены следующие: Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашская Республика, а также город Севастополь.