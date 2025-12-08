В Москве на Всероссийском форуме «Репутация» эксперты сформировали образ будущего

5 декабря в «Навка Арене» состоялся Всероссийский форум «Репутация», закрепивший за собой статус одной из ключевых дискуссионных площадок страны, передает пресс-служба организаторов.

Мероприятие федерального масштаба объединило более тысячи участников — от руководителей высшего звена и государственных деятелей до студентов, общественников и представителей креативной экономики — для обсуждения предпочтений по выработке контуров будущего России на основе традиционных ценностей, социальной ответственности, культурного и технологического суверенитета.

В 2025 году организаторы представили новый формат, где деловая программа была органично переплетена с культурной составляющей. Дискуссии плавно перетекали одна в другую: это позволило не только обмениваться мнениями, но и формировать общее ценностно-смысловое пространство.

«Я хочу выразить благодарность учредителю форума Анне Русска за то, что она и ее команда не просто проводят очередное мероприятие, а создают тот смысл, который мы сегодня ищем. Репутация должна быть мерилом и профессионализма, и ответственности, и мужского начала. Надеюсь, что в ближайшее время репутация станет оценкой для всех тех, от кого зависит жизнь страны», — отметил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

Атмосфера живого общения и дискуссионные темы обсуждения привлекли широкий круг заинтересованных сторон: представителей Совета Федерации, Госдумы, Администрации Президента, Правительства РФ, владельцев крупного бизнеса, деятелей культуры, экологов, технологических визионеров, волонтеров, а также сотни студентов из разных регионов страны, для которых форум стал мощным социальным лифтом и возможностью для нетворкинга с уже состоявшимися профессионалами.

Программу форума открыла сессия «Россия — уникальная территория», которая началась с исполнения государственного Гимна РФ и была посвящена осмыслению духовного кода, исторического наследия и созидательной силы многонационального народа. Спикеры обсуждали глубинные основы национальной идентичности.

Последующие дискуссии развивали эту тему. На панели «Визионеры: взгляд в будущее» эксперты моделировали вызовы ближайших десятилетий и определяли качества, необходимые новому поколению лидеров. Практическим воплощением ценностей стала сессия «Благотворительность России: искусство созидания», где говорили о системной помощи как основе сильного общества, отдельно выделяя гуманитарные проекты, включая поддержку участников СВО.

Форум «Репутация» проводится с 2021 года. В этом году событие прошло при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, ANNARUSSKA Group, продюсерского центра «Интеграция», Rocket Records, «Деловая Россия», «Московское Деловое Собрание», LBL, Якитория, Lischannel, AR Media Holding и других.