В Москве мужчину приговорили к 2 годам тюрьмы за продажу украденных «Сникерсов»

Московский суд назначил два года и четыре месяца тюрьмы мужчине, который приобрел украденные шоколадные батончики Snickers, Bounty и иные сладости для перепродажи, сообщает РИА Новости .

Он связался с неустановленным лицом, чтобы купить 20 тонн похищенных сладостей по цене ниже закупочной. Затем москвич оплатил товар и получил его для перепродажи. В этой партии были шоколадные батончики Bounty, Twix, Snickers, Mars, а также жевательные конфеты Skittles.

Обвиняемый сказал, что занимается бизнесом, связанным с куплей-продажей товаров. За несколько дней до задержания ему позвонил неизвестный и сообщил, что планируется оптовый завоз шоколадной продукции на один из рынков Москвы. Знаком со звонивши предприниматель якобы не был, но на предложенную сделку согласился.

После этого ему показали образцы товара, который не находился в специально оборудованной машине для перевозки продуктов. Бизнесмен уточнил, что у него были подозрения по поводу данного товара, но он все равно его приобрел.

Еще в столичном суде выступил потерпевший — гендиректор компании, у которой украли сладости. Он добавил, что в 2023 году при перевозке пропала партия товара от фирмы «Марс». Менеджер транспортной компании заявил, то продукция отгружена, а партнер на следующий день сказал, что ничего не получил, а еще то, что транспортировал товар не автомобиль, указанный в договоре.

Подсудимый свою вину признал частично. Он сказал, что не знал о том, что товар получен с помощью кражи, а только стал догадываться об этом при заключении сделки. Суд учел смягчающие обстоятельства данного дела: положительные характеристики подсудимого, покупка им гумпомощи для участников СВО, помощь детским домам, многочисленные благодарности и грамоты.

В итоге действия москвича в суде квалифицировали по пункту «а» части 2 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем группой лиц по предварительному сговору).