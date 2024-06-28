В Москве мужчине дали пожизненный срок за смертельный поджог общежития

60-летний мужчина поджег столичное общежитие, в результате чего 7 человек. Его приговорили к пожизненному сроку, сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве.

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей и судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего мужчины.

Он признан виновным по нескольким статьям: убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам; умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом.

Суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

21 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в конфликт с соседями в столичном общежитии. Затем он поджег квартиру потерпевших. В результате погибли 7 человек, в том числе 2 ребенка.