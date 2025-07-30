В Москве мужчина с сумкой снимал женщин под юбками в метро

Пассажиры московского метро заметили странного мужчину, который ходил позади женщин в платьях и юбках с сумкой в руках и, предположительно, снимал их под подолами. Очевидцы сняли этот момент на видео, когда неизвестный шел за девушкой в белом платье с желтыми цветами. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, что мужчина шел за девушкой и старался максимально близко к ней держать сумку, которую нетипично нес в руке — под определенным углом. Очевидцы предположили, что к сумке прикреплена специальная камера, которая снимала женщин под юбками.

Инцидент произошел на станции «Автозаводская». О дальнейшей судьбе этого мужчины ничего не сообщается.

Также вечером 24 июля на станции «Киевская» 19-летний парень увязался за девушкой и в какой-то момент потрогал ее ягодицы. Очевидцы вызвали полицию на место происшествия, злоумышленника задержали, а затем арестовали на 15 суток по решению суда.