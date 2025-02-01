В Москве мужчина незаконно содержал 13 собак на общей площадке для выгула

На специальной площадке для выгула собак в парке Мещанского района обнаружилась тревожная ситуация. Владелец 13 собак регулярно оставлял своих питомцев без присмотра, позволяя им свободно перемещаться по территории без намордников, сообщили в столичной прокуратуре .

В результате проведенной прокурорской проверки выяснилось, что мужчина фактически монополизировал площадку в парке Мещанского района, мешая другим собаководам использовать ее по назначению. Более того, из-за безответственного поведения хозяина территория пришла в антисанитарное состояние, что вызвало серьезное беспокойство местных жителей.

В результате проверки обнаружилось, что рядом с территорией была незаконно установлена временная конструкция. Она представляла собой деревянный каркас с тканевой обшивкой, внутри которой находились постельные принадлежности. К постройке также было проведено несанкционированное электроснабжение.

Благодаря вмешательству прокуратуры ситуация была урегулирована. Незаконное строение демонтировали, а территория вновь стала доступной. Животные были размещены в специализированном приюте для собак.