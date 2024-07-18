В Москве может резко похолодать: синоптик назвал сроки

Середина лета в столичном регионе выдалась жаркой — с высокими температурами воздуха как днем, так и ночью. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, до конца июля москвичам уже не стоит ожидать возвращения сильной жары, пишет «Вечерняя Москва».

«Сохранится умеренно теплая погода, близкая к нормальным климатическим показателям. В Москве будет от 23 до 27 градусов, по области — от 22 до 27 градусов. Вряд ли температура будет подниматься», — спрогнозировал Ильин.

При этом синоптик отметил, что до конца июля еще две недели, поэтому его прогнозы пока носят предположительный характер. Не исключено, что в последние дни июля при прохождении очередного холодного фронта в Москве может заметно похолодать.

Текущая неделя в столичном регионе будет жаркой, однако возможны кратковременные дожди, резюмировал эксперт.