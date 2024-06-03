В Москве молодоженов расписали после угрозы вызвать полицию

Анна рассказала, что вместе с женихом еще в марте подала заявку на регистрацию брака. Роспись должна была состояться без торжественной части 2 июня в МФЦ в столичном районе Крылатское. Молодожены приехали к назначенному времени, однако из-за сбоя в системе сотрудники не смогли их расписать.

Влюбленные уехали в ресторан к гостям, но продолжали оставаться на связи с сотрудниками МФЦ. Система ЗАГС не работала несколько часов. Молодоженам предложили переписать заявление на другой день, но пара отказалась. Около 15:30 Анна с женихом вернулись в центре, оставили негативный отзыв и заявили, что вызовут полицию, если их не распишут.

После этого сотрудники МФЦ все же поставили печати в паспорта молодых. По словам невесты, лучший день в ее жизни превратился в один из худших: целый день девушка переживала и плакала.

Сбой в электронной системе произошел во время обновления, которое должно было завершиться в воскресенье утром, однако сложности в работе остаются до сих пор.