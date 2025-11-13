В Москве масштабной вечеринкой отметили 130 лет радио

В столице отпраздновали 130-летие радио масштабной вечеринкой, которая состоялась 11 ноября в MTS Live Hall. Это совместное событие от ГПМ Радио (часть «Газпром-Медиа Холдинга») и НРФ было организовано в рамках вечерней программы Московской недели рекламы. Праздник собрал ведущих специалистов из сферы медиа и рекламы, популярных артистов, блогеров и инфлюенсеров. Среди знаменитых гостей присутствовали резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» (также входящего в «Газпром-Медиа Холдинг») — ERSHOV, Елена Jaya, Софа Персиянинова и КАТЕРИНА.

«Несмотря на разнообразие цифровых площадок, полноценный охват артисту дают только радиостанции. Меня часто спрашивают, приходят ли новые фолловеры, когда слышат мои треки на радио? Да, это работает и очень хорошо. Радио — проверенный инструмент, который будет актуален еще долго. Дальнейшего процветания, развития и много лет продолжать нести хорошую музыку от сердца к сердцу», — отметила музыкант, артист и автор треков Елена Jaya.

Атмосферу на мероприятии создавали известные радиоведущие с различных радиостанций, а современный формат подчеркивали цифровые персонажи. Гостей приветствовал AI-Попов — так называемый «нейропотомок» создателя радио. Кроме того, со своими хитами выступили Дима Билан, A’Studio, МОТ и Zvonkiy.

Это событие стало яркой демонстрацией того, что современное радио — это динамичная и многогранная медиаплатформа, которая уверенно развивается в будущее, гармонично объединяя традиции и инновационные технологии.