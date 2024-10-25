В Москве и Подмосковье 650 тыс пенсионеров получают повышенную пенсию

На сегодняшний день в Москве и Московской области проживает 650 тысяч граждан, достигших 80-летнего возраста. Все они получают пенсию в увеличенном размере, сообщает пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

При достижении указанного возраста фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8 134,88 руб., при достижении 80 лет — 16 269,76 руб.

Повышение пенсии происходит со дня рождения пенсионера. Выплата повышенной пенсии при этом поступает на следующий месяц после юбилея. Например, пенсионер отметил 80-летие 25 октября. Повышенная пенсия будет перечислена ему в ноябре с доплатой за октябрь. Далее пенсия с учетом двойной фиксированной выплаты будет выплачиваться ежемесячно. Заявлений в отделение СФР по Москве и Московской области подавать не нужно.

«Надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости, — напомнил заместитель управляющего отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин. — Повышение не распространяется на получателей пенсии по потере кормильца. Получателям страховой пенсии по старости, имеющим I группу инвалидности, после 80 лет пенсия не увеличивается, поскольку у них фиксированная выплата уже установлена в двойном размере».

С 1 января 2025 года отделение СФР по Москве и Московской области включит в состав пенсии граждан, достигших 80 лет, надбавку в размере 1200 рублей. Сегодня она устанавливается 80-летнему пенсионеру, за которыми ухаживает трудоспособный неработающий человек. Со следующего года оформлять уход не потребуется, а надбавка будет устанавливаться беззаявительно. Выплаты для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, будут осуществляться до окончания назначенных периодов.

Если остались вопросы, можно обратиться в единый контакт-центр по взаимодействию с гражданами, позвонив по телефону 8 (800) 100-00-01 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.