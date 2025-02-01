В Москве и области могильщики пересядут на электросамокаты

В Москве и области сотрудники кладбищ будут ездить на электросамокатах. Для них уже приобрели 50 средств индивидуальной мобильности на сумму два млн рублей, сообщает Mash .

Домодедовскому и Никольско-Архангельскому кладбищам передали по пять электросамокатов. На Пятницкое шоссе отправили четыре.

Кладбищам, расположенным на 21-м километре Киевского шоссе и на Щербинском проезде, передали по три средства индивидуальной мобильности. Всем остальным отправили по два электросамоката.

Без средств индивидуальной мобильности остались только сотрудники Новодевичьего кладбища. Туда не привезли ни один электросамокат.