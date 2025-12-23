В Москве хозяева разыскивают пропавшего шпица, которого могли продать

Владельцы разыскивают своего пропавшего в столице померанского шпица и предполагают, что его могли продать. Питомцу 13 лет, он болен и нуждается в медицинской помощи, сообщает 112 .

Инцидент произошел 18 декабря. Владелица собаки Кристина улетела из Москвы и оставила питомца дочери. Девушка решила прогуляться с собакой и молодым человеком. Во время прогулки ей стало плохо, она зашла в туалет ТЦ «Калужский», оставив собаку с парнем.

Однако юноша скрылся вместе с померанским шпицем и направился в ТЦ «Коньково-Пассаж». По словам очевидцев, похититель вел себя агрессивно. Добравшись до места, парень зашел в уборную ресторана. В это же время туда вошла незнакомая девушка и забрала собаку. Ее засняли на камерах видеонаблюдения с животным в руках.

Кристина вернулась домой, но дочь не смогла вспомнить, что случилось. Девушка утверждает, что не знает молодого человека и лишь попросила его присмотреть за собакой, когда ей стало плохо. Однако мать подозревает, что они все же знакомы. Кристина уверена, что это умышленное похищение и требует вернуть собаку. Хозяйка ищет свидетелей произошедшего.

