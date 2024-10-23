В Москве девятиклассники найдут призвание по новой программе профориентации

В московском центре «Профессии будущего» второй год подряд для учеников девятых классов проведут программу комплексной профориентации, но в этом году она будет обновленной, что позволит подрастающему поколению более точно выбрать жизненный путь, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова посетила центр «Профессии будущего» вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

«В Москве уже второй год подряд мы запускаем совместный проект Департамента образования и московской службы занятости, который помогает девятиклассникам в выборе будущей профессии. 9 класс — это знаковый период в жизни ребенка. Впервые он самостоятельно или совместно с родителями принимает решение: продолжить ему свое обучение на базе 10-го класса и в последующем поступать в ВУЗ или идти в колледж и входить в профессию через среднее профессиональное образование. Москва — это большой город с развитым рынком труда, где наблюдается большой дефицит кадров. Анализируя сегодняшние потребности рынка, мы видим, что 75% вакансий требуют среднего специального образования. Именно поэтому мы очень активно развиваем колледжи Москвы и проводим ознакомление с их возможностями. Какую профессию можно получить, какая заработная плата ждет выпускника после окончания обучения и как выстроить карьерный трек — об этом ребята могут узнать в центре „Профессии будущего“», — отметила Ракова.

В 2024 году учащихся девятых классов ждет обновленная программа профориентирования, которая включает в себя интерактивное знакомство с программой. С помощью иммерсивного 5D-кинотеатра у школьников будет возможность погрузиться в профессию и прочувствовать ее через звуки, текстуры, движение и визуализацию. А дальше их ждет VR-тренажер, который позволит перевоплотиться в представителя той или иной профессии: от токаря до медсестры.

«Очень важно, что в Москве создан профориентационный центр, который посредством современных технологий демонстрирует особенности различных профессий и помогает школьникам определиться с будущей специальностью. Как ребята, так и взрослые здесь могут познакомиться с профессиями, которые будут востребованы в ближайшем будущем, и начать их осваивать. Мы уделяем большое внимание ранней профориентации, и благодаря этой работе мы выполним поручение Президента России о подготовке миллиона кадров к 2028 году», — отметил Кравцов.

Каждый девятиклассник может пройти увлекательную профориентационную экскурсию вместе с одноклассниками или составить индивидуальный путь, воспользовавшись интерактивными аудиогидами. Школьников ждут профпробы, фестивали профессий, экскурсии к ведущим работодателям города и дни открытых дверей в колледжах. Год назад в программе профориентации поучаствовали более 60 тысяч девятиклассников. По итогам приемной кампании этого года 76% выпускников 9 классов, поступивших на бюджет в колледжи Москвы, участвовали в комплексной программе профориентации.