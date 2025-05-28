В Москве четыре тысячи школьников поучаствовали в демонстрационном экзамене

В Московском дворце пионеров состоялось проведение демонстрационного экзамена, в котором поучаствовали четыре тысячи столичных школьников. За это будущим студентам начислят дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы, сообщили власти Москвы.

«В этом году победителями и призерами демонстрационного экзамена стали более 500 детей, 40 из которых получили максимальный балл. Такие результаты говорят о том, что юные москвичи активно осваивают предметы вне школьной программы. Эти дисциплины помогают им выбрать дальнейшую профессиональную траекторию, погрузиться в среду единомышленников, получить необходимые знания и навыки», — сообщили в московском Департаменте образования и науки.

Демонстрационный экзамен в 2025 году проводили по 14 компетенциям, в том числе по программированию, разработке приложений, по фотографии и видеопроизводству. В число компетенций также входили робототехника и эксплуатация дронов.

Школьники написали экзамен в два этапа. Отборочный тур был дистанционным. Учеников с лучшими результатами пригласили в Московский дворец пионеров и на площадки федеральных вузов. Работы детей оценивали независимые эксперты и наблюдатели.

Демонстрационный экзамен проводится с 2017 года по дисциплинам дополнительного образования. За это время в нем приняли участие более 20 тысяч московских школьников. Более трех тысяч из них получили льготы при поступлении в ведущие вузы столицы.