В Москве благоустроят территории у культурного центра «Полярный»

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Около культурного центра «Полярный» в Москве появятся спортивные площадки

Общественное пространство рядом с будущим культурным центром «Полярный» в Москве приобретет новый вид. Здание возведут на месте одноименного кинотеатра на Полярной улице, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам представителей Комплекса городского хозяйства Москвы, также территорию благоустроят вблизи досугово-развлекательного центра «Олимп».

На данный момент рабочие уже уложили кабельную канализацию для систем освещения, оборудовали дорожки и площадку для воркаута.

Также здесь появятся детские и спортивные площадки. Помимо этого, специалисты планируют улучшить транспортную доступность у «Полярного».