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В Москве бережно хранят память о защитниках родины в годы ВОВ

Мэр столицы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны — жителям Москвы в День памяти и скорби, его текст опубликован на сайте градоначальника.

По словам Собянина, Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины. Страшная трагедия унесла десятки миллионов жизней.

Мэр отметил, что в Москве хранят память о защитниках Отчизны и передают наследие следующим поколениям.

«Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!» — добавил он.

День памяти и скорби в России отмечают 22 июня. Традиционно организуют памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам ВОВ.

В столице к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны проводят акции «Линия памяти», «Вахта памяти. Вечный огонь» и «Свеча памяти».