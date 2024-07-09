В Москве арестован обвиняемый в убийстве скейтера Балишанского

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Москвы о заключении под стражу 35-летнего Андрея Демина, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ходатайство было удовлетворено Замоскворецким районным судом столицы. Сам обвиняемый не возражал против ареста на 29 суток — по 6 августа 2024 года.

Однако мужчина признал свою вину только в убийстве 34-летнего скейтера Константина Балишанского, которое планировал с 2019 года из-за личной неприязни. По версии следствия, он застрелил знакомого, а при задержании оказал сопротивление и открыл стрельбу.

Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов мужчина отрицает.

6 июня Демин подкараулил у подъезда Балишанского и расстрелял его из автомата, а затем скрывался в Матвеевском лесу. При задержании он открыл огонь по полицейским и был тяжело ранен в голову. Стрелок впал в кому и 18 дней провел в реанимации.

В суд Демина доставили в машине скорой помощи, на оглашении приговора он был на носилках.