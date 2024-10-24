В Москве арестовали первого замначальника метрополитена Дощатова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал первого заместителя начальника городского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взяточничестве, пишет ТАСС .

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дощатова удовлетворить на срок до 22 декабря», — огласил решение судья.

По данным следствия, Дощатову уже предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Если его вину признают, первый замначальника московского метрополитена может угодить за решетку на срок до 15 лет.

Дощатов свою вину не признает. Однако следствие считает, что в ноябре 2023 года он получил от знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV-4 за действия в отношении определенной компании. Стоимость транспортного средства оценивается в 4,8 млн рублей.

В деле Дощатова также фигурируют еще несколько человек. В отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве.