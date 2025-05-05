В Москве 5–6 июня пройдет XVI международный форум «Экология»

5–6 июня в Москве пройдет XVI Международный форум «Экология», приуроченный ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды. Форум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и поиска инновационных решений в сфере экологии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Организатором выступает АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» при поддержке Государственной думы РФ и министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Ключевой темой станет «Экология: приумножая результат», отражающая стремление к повышению эффективности природоохранных проектов и программ. Участники сосредоточатся на повышении эффективности природоохранных проектов, внедрении «зеленых» технологий в производство и потребление, обеспечении экологического благополучия, а также высокого качества жизни для каждого.

Более подробная информация о программе форума, спикерах и условиях участия доступна на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.