В Москве 4 августа начнется процесс по уголовному делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, пишет ТАСС .

Первое заседание запланировано на 11:00 мск.

Отмечается, что процесс будет проходить в одном из зданий Мосгорсуда.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.