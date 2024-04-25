В Москве 25 мая пройдет турнир по дзюдо среди полиции, посвященный погибшим при исполнении

25 мая в «Баскет Холл Москва» состоится XVIII международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Островная, д. 7, сообщают организаторы турнира.

Турнир проводится Госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Национальным Союзом ветеранов дзюдо при поддержке департамента спорта города Москвы. В состав оргкомитета турнира входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка РФ.

Целями турнира являются популяризация дзюдо и здорового образа жизни, развитие и укрепление межведомственных связей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, и особое место занимает социальная часть — благотворительная программа «Мы помним», в которой оргкомитет оказывает адресную помощь семьям сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга и семьям журналистов, погибших при исполнении профессионального долга в «горячих» точках.

25 мая на московский татами выйдут сильнейшие команды сотрудников органов безопасности и правопорядка: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Честь России по традиции защищают команды МВД России, Министерства обороны, МЧС России, Росгвардии, ФСИН, ФСО России. Участники соревнований посвятят свои выступления коллегам и боевым товарищам, которые ценой собственной жизни выполнили служебный долг.

С 2007 года оргкомитетом турнира, в рамках благотворительной программы турнира «Мы помним» родным и близким погибших героев, многие из которых были награждены орденом «Мужества» (посмертно), медалью «За Отвагу» (посмертно) или получили звание Героя РФ (посмертно), были переданы ключи от автомобилей и квартир.

В 2023 году при поддержке Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в рамках благотворительной программы «Мы помним» 50 семей героев, погибших в ходе СВО, получили ключи от новых автомобилей.

25 мая благотворительная программа «Мы помним» будет продолжена. Для участия в торжественной церемонии открытия приглашены 50 семей героев, погибших в ходе специальной военной операции, которые получат ключи от новых автомобилей. Среди них 6 семей из Московской области, в том числе из Минобороны РФ:

семья майора Анисимова Андрея Викторовича, награжденного медалью «За отвагу», медалью «Участник специальной военной операции», медалью «За участие в военном параде в день Победы», медалью «За отличие в учениях», Орденом «Мужества» (посмертно);

семья сержанта Сорокина Алексея Дмитриевича, награжденного медалью «За отвагу», Орденом «Мужества» (посмертно);

семья рядового Пурика Евгения Николаевича, награжденного Орденом «Мужества» (посмертно);

семья майора Гулящих Анатолия Анатольевича, награжденного медалью Суворова, Орденом «Мужества» (посмертно);

семья старшего лейтенанта Саузина Алексея Викторовича, награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами.

Представленная Федеральной службой войск национальной гвардии РФ:

семья сержанта Белякова Михаила Юрьевича, награжденного Орденом «Мужества» (посмертно).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.