В Москве 18-летний юноша под видом продюсера обманул семьи с детьми на 3 млн руб

Столичная полиция задержала 18-летнего жителя Подмосковья, который обманывал родителей талантливых детей, желавших сделать из сыновей и дочерей звезд российской эстрады. Обманным путем он заполучил почти 3 млн рублей и потратил по своему усмотрению, об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в Москве.

Предварительно установлено, что молодой человек в период с 2024 по 2025 год посещал мероприятия, где собирались талантливые дети, затем втирался в доверие к родителям. Юноша представлялся своим жертвам детским продюсером, рассказывал, скольким звездам помог пробиться на сцену, и подкреплял ложные истории своими фотографиями со знаменитостями, а также называл громкие фамилии продюсеров, с которыми якобы сотрудничает.

Обманным путем он получал контакты родителей талантливых детей, затем под разными предлогами уже в телефонных разговорах просил переводить средства: на организацию банкета со знаменитостью, на оплату места в фестивале или организацию концерта. Однако свои обязательства он не выполнял, в итоге пострадавшие семьи обратились за помощью в правоохранительные органы.

«Общий ущерб от его противоправной деятельности превысил 2,8 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя Московской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В настоящее время фигурант дела помещен под домашний арест. Расследование продолжается.