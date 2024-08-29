В Москве 13 семьям выдали почетный знак «Родительская слава»

В российской столице 13 многодетных семей получили почетный знак «Родительская слава». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, награды получили семья Дениса и Ольги Лобовых, которые воспитывают 11 детей. Также «Родительскую славу» выдали Ксении Трусихиной и Алексею Конкину, они родители 10-х.

Еще награду получили Владислав Гриб и Ольга Швечкова, у них семь детей. «Родительскую славу» заслужили и Алексей, Светлана Бакины, которые являются родителями шестерых.

С момента введения знака почета «Родительская слава города Москвы», его получили 357 родителей многодетных семей. Награда — символ уважения к людям, которые приняли решение завести от пяти и больше детей.

Одному из родителей в семье, получившей почетный знак «Родительская слава», выдают единовременную выплату в размере 275 тыс. рублей. Также многодетные москвичи могут оплачивать услуги ЖКХ с дисконтом, получать скидки на приобретение формы для школы и товаров из других категорий.

Ранее сообщалось, что оба родителя в многодетных семьях Москвы могут ездить в транспорте бесплатно. Нововведение начало действовать с 1 января 2022 года.