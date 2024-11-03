В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены
Бурые гиены принесли потомство в московском зоопарке
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Бурые гиены Гермес и Лада принесли потомство в московском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения.
Через несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение, ветеринары не смогли спасти ее. Поэтому за малышом ухаживали ученые.
Сейчас трехмесячный гиененок окреп и достиг веса в 7,5 кг.Он растет и развивается, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Бурая гиена — самый редкий вид в семействе гиеновые. Животные обитают в пустынных частях прибрежных зон южной Африки. В дикой природе их осталось до 10 тысяч взрослых особей.