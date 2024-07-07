В Московском зоопарке появилась двухлетняя самка гигантского муравьеда

В Московском зоопарке поселилась самка гигантского муравьеда. Ее можно увидеть на старой территории, между главным входом и наземным мостом, ведущим на новую территорию, сообщает пресс-служба зоопарка.

Самку возраста примерно около двух лет зовут Изабелла. Она живет в вольере, который находится рядом с самцом Диего. Он менее года назад начал жить на старой территории зоопарка.

Белла с удовольствием исследует все уголки своей территории и раскапывает пни. Так делают все гигантские муравьеды. Диего и Белла выходят гулять на улицу по очереди.

Для животных обустроили совместный коридор. Его звери проходят, когда выходят на улицу.

Ареал обитания гигантского муравьеда - Центральная и Южная Америка. Отличительной чертой животного считается вытянутый нос, а также язык, длина которого достигает 60 сантиметров.