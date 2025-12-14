сегодня в 15:23

В московском Зеленограде орудует Telegram-канал, издевающийся над подростками

В московском Зеленограде действует Telegram-канал, в котором постоянно издеваются над подростками. Также администрация ресурса вымогает средства у близких фигурантов постов, сообщает « 112 ».

Ресурс пытаются заблокировать уже несколько месяцев, но безуспешно. Историю «112» рассказала мать одной из потерпевших девочек.

Ее дочь увидела в Telegram-канале обидный пост про свою подругу. Она попыталась заступиться и написала комментарий.

После этого с девочкой связались, предположительно, администраторы группы, начали угрожать родителям и просить интимные видео. Она испугалась и отправила ряд роликов.

Потом администрация канала, предположительно, нашла родителей и начала просить у них деньги. В противном случае злоумышленники обещали выложить ролики.

Близкие отправили 7,5 тыс. рублей. Однако администрация и дальше вымогала средства. Затем близкие отказались делать это, и видео опубликовали.

Родители с иной пострадавшей семьей собираются написать коллективное заявление. На опубликованных скриншотах одну даму в Telegram-канале обвиняют в проституции, еще двоих называют девушками легкого поведения. Другого мальчика оскорбляют.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.