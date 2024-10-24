В Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, который будет дуть до вечера 24 октября, ввели «желтый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России .

В течение всего дня 24 октября до 18 часов в Москве порывы западного ветра местами будут достигать 15 м/с. В связи с этим горожан и гостей столицы просят быть предельно внимательными и не ходить вблизи опасных конструкций, а также возле старых деревьев.

В Подмосковье сильный ветер продержится до 21 часа 24 октября. Его порывы также будут достигать 15 м/с.

В связи с сильным ветром в Московском регионе до вечера будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться за помощью по короткому номеру 112.