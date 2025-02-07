В Московском регионе спасли 34 животных, которых бросили в мусорные баки

В Москве и Подмосковье водителей мусоровозов и работников комплексов по обработке отходов удалось спасти 34 животных, брошенных в мусорные баки. За жестокое обращение с животными предусмотрены наказания в виде штрафов до 80 тысяч рублей и тюремного заключения согласно статье 245 уголовного кодекса, передает пресс-служба РЭО.

«К сожалению, подобные случаи происходят ежемесячно во всех регионах. Водители мусоровозов или работники сортировочных комплексов регулярно обнаруживают котят, щенков и других животных. Мы хотим напомнить, что мусорные контейнеры предназначены для твердых коммунальных отходов, а не живых существ. Предметы, которые следует выбрасывать в баки для вторсырья, предварительно нужно очистить и высушить. Это могут быть бутылки, алюминиевые банки, бумага и пластик. Все остальное, включая органику для компостирования, следует выбрасывать в бак для смешанных отходов», — рассказали в пресс-службе РЭО.

По информации Группы ЭкоЛайн, сотрудники региональных операторов и комплексов в Москве и Московской области регулярно находят как мертвых, так и живых животных. «В 2023 году удалось спасти 10 котят и восемь щенят, а в 2024 году — семь котят и девять щенят. Все они теперь счастливо живут у сотрудников», — сообщила заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.