В Московском регионе пройден пик половодья

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в столичных водоемах произошло снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории.

«Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще 1-2 недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений» Петр Бирюков Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Пропуск половодья в столице сейчас идет в штатном режиме. Подготовку к половодью организовали заранее. Специалисты осуществляли контроль за снегозапасами и утвердили специальный регламент, где описали зоны ответственности служб и прочее.