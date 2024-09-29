В Московском регионе похолодает в воскресенье

Гидрометцентр: похолодание до 18 градусов будет в Московском регионе 29 сентября

Днем 29 сентября в Московском регионе будет прохладно — от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачность с прояснениями. Местами будут кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 9 до 11 градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями, небольшие осадки. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.

В октябре в Московском регионе будет пасмурная погода без прояснений. В конце месяца не исключено возникновение снега.