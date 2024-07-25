В Московском регионе похолодает на 6-7 градусов в начале следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что после выходных в Московском регионе погода сильно изменится: после плюс 28 градусов, а температура понизится до плюс 20. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«До конца этой недели погода комфортная, симпатичная, тут и солнца много и даже повышение температуры в последние два дня недели до плюс 26 — плюс 28 градусов. В понедельник произойдет резкое изменение», — сказал Вильфанд

Он уточнил, что с 29 июля температура будет в районе плюс 18 — плюс 22 градусов. Этот температурный фон сохранится до середины недели.

По словам синоптика, последний летний месяц начнется показателей термометра в плюс 19 — плюс 24 градуса, что ниже нормы августа на 1-2 градуса.

Как добавил специалист, с начала будущей недели также сильно понизится атмосферное давление. Сейчас оно около нормы (747-748 мм ртутного столба), то 29 июля оно снизится на 4-5 мм, а потом еще на 3-4 мм.

Также, как отметил Вильфанд, самые сильные осадки прогнозируются 29 июля, затем тоже ожидаются дожди. Но уже слабее. При этом в регион будут поступать воздушные массы, сформировавшиеся над Северным Ледовитым океаном.