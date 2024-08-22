В Московском регионе ожидается теплая погода 22 августа

Гидрометцентр: в четверг в Московском регионе будет до +27 градусов

В четверг в Москве и Подмосковье температура воздуха будет от 25 до 27 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер ожидается юго-восточный. Его порывы будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до 14-16 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется кратковременный дождь. Ветер будет южный. Его скорость составит 5-10 м/с, но из-за непогоды порывы могут местами усилиться до 15 м/с.