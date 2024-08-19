В Московском регионе ожидается до +29 градусов в понедельник

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Гидрометцентр РФ: в понедельник в Московском регионе будет от 27 до 29 градусов

19 августа в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от 27 до 29 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем прогнозируется переменная облачность. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Ветер ожидается юго-западный и южный. Он будет дуть со скоростью от 3 до 7 м/с.

Будущей ночью температура опустится до плюс 17 — плюс 19 градусов. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный. Его скорость составит 5-10 м/c.