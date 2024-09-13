В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

сегодня в 10:16

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Жителей региона ждет аномальная жара, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

На территории Московского региона «желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 23 часов 14 сентября. В столице и Подмосковье наступит аномально жаркая погода.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Тверской, Смоленской, Тульской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

13 сентября в Москве и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до 29 градусов. Ветер дует юго-восточный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составляет 753 мм рт. ст.