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В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за дождей и гроз

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице период предупреждения продлится с 01:00 до 09:00 18 июля, в Подмосковье — с 23:00 17 июля до 09:00 18 июля.

Ранее в Москве объявляли на среду «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Воздух в мегаполисе прогрелся до плюс 30-32 градусов.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предыдущий, «желтый» уровень, означает потенциально опасную погоду.