В Московском регионе модернизируют основу телеком-инфраструктуры

Модернизация позволит вдвое увеличить пропускную способность интернет-шлюза, через который проходит трафик данных в глобальную сеть, и на 50% — пропускную способность ядра сети, которое обеспечивает передачу всего трафика. Обновление оборудования и ПО на сети повысит скорости выхода в интернет и улучшит качество услуг связи для абонентов мобильной и фиксированной связи в Москве и области.

По словам технического директора московского региона МТС Владислава Медведева, в компании взялись за основу основ инфраструктуры своей сети в прошлом году и планируют завершить работы к концу текущего года.

Также параллельно с этим компания активно расширяет сеть волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Она дает возможность подключать базовые станции к «оптике», увеличивая скорости мобильного интернета. В 2024 году МТС проложила в регионе 512 км ВОЛС, а количество базовых станций, подключенных к ВОЛС, выросло до 46%. В этом году планируется проложить еще 526 км.

«Завершение этого проекта создаст компании мощный задел на многие годы вперед как в плане улучшения качества цифровых сервисов для растущего количества клиентов, так и в части подготовки инфраструктуры к предстоящему переходу на стандарт 5G, когда передача и потребление данных вырастут кратно», — резюмировал Медведев.