В московском приюте для животных прошла волонтерская акция

Благотворительное мероприятие на территории крупного приюта для собак и кошек в Москве посетили более 40 волонтеров. Акция прошла в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Благотворительные акции всегда находят живой отклик у наших коллег, которые готовы прийти на помощь тем, кому она нужна. Волонтеры „Газпромнефть-СМ“ содействуют созданию более комфортной общественной среды в регионах деятельности компании. Только в этом году в экологических, просветительских и спортивных акциях приняли участие свыше 400 наших сотрудников», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В столичном приюте содержат свыше 200 животных — как котят и щенков, так и уже взрослых питомцев. Участвовавшие в акции волонтеры помогли с выгулом собак, привели территорию в порядок и доставили животным влажный и сухой корм.

«Мы очень ценим любую поддержку. Собственных сил не всегда хватает на то, чтобы окружить постоянной заботой каждого подопечного. Волонтеры „Газпромнефть-СМ“ на деле показали, насколько важно развивать в обществе ответственное отношение к животным. И мы стремимся к этому в партнерстве с социально ответственными компаниями», — подчеркнула директор приюта «Благжилстрой» Людмила Корякина.

Компания «Газпромнефть-СМ» проявляет системный подход в реализации благотворительных и социальных проектов в регионах своей деятельности. Предприятие активно помогает общественным организациям, развивает донорское движение, организует профориентационные и просветительские занятия для школьников, а также проводит экологические акции.